قبل قرار المركزي.. تعرف على سعر الفائدة للشهادات الادخارية بـ21 بنكا

كتبت- منال المصري:

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، في ظل توقعات باتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وكان المركزي خفض الفائدة بواقع 2.5% على مرتين على التوالي بواقع 1.5% في اجتماع شهر أغسطس الماضي، و1% في اجتماع شهر نوفمبر الماضي.

وتبيع البنوك شهادات إدخارية بفائدة مرتفعة بهدف جذب سيولة من عملاء جدد أو الحفاظ على استمرار مدخرات عملائها من الذهاب إلى بنك أخر.

وتحظى الشهادات الإدخارية بالبنوك بإقبال كبير من العملاء عى شرائها وذلك لارتفاع نسبة الفائدة مقارنة بباقي المنتجات الإدخارية الأخرى مثل حسابات التوفير والودائع أو الشهادات ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الكوريدور.

وتجذب الشهادات الإدخارية صغار المودعين أو كبار العملاء الذين يفضلون استثمار أموالهم بالجهاز المصرفي بشكل آمن ذات وبعائد مربح وسريع، دون المخاطرة باستثمار مدخراتهم في قطاعات أخرى.

وتحظر أغلب البنوك كسر الشهادة إلا بعد مرور6 أشهر على شرائها، وفي حال كسرها قبل انتهاء آجال الشهادة يتم خصم نسبة من أصل الشهادة تساوي فرق العائد الذي حصل عليه العميل بين سعر الفائدة الشهادة وحساب التوفير العادي.

ويعرض مصراوي جميع تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت في 21 بنكًا قبل قرار البنك المركزي المرتقب بشأن سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

1-البنك الأهلي المصري:

شهادة الاستثمار"ب": 14.75% يصرف العائد شهريًا لمدة سنة.

الشهادة البلاتينية: 14.25% يصرف العائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية: 14% يصرف العائد شهري لمدة 3 سنوات.

2-بنك مصر:

شهادة القمة: 14% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

3-EG بنك:

عائد شهري: 13% ذات آجال3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 13.25% ذات آجال 3 سنوات.

عائد نصف سنوي: 13.5% ذات آجال 3 سنوات. .

عائد سنوي: 14% ذات آجال 3 سنوات.

4-البنك الزراعي المصري:

شهادة الحصاد: 13% يصرف العائد شهريا لآجال 3 سنوات.

5-البنك المشرق:

عائد شهري: %12.5 ذات آجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي:12.5 % ذات آجال 3 سنوات.

6-بنك التعمير والإسكان:

عائد شهري: 12.5% لآجال 3 سنوات.

7-بنك عوده:

الشهادة الإدخارية ذات 3 سنوات:

عائد شهري: 12% لمدة 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 12.5% لمدة 3 سنوات.

كما يقدم البنك شهادة إدخارية إيليت: 13% للعائد الشهري بشرط الحد الأدنى لشرائها يبدأ من مليون جنيه.

8- بنك الكويت الوطني:

عائد شهري: 12% ذات آجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 12.5% ذات آجال 3 سنوات.

9-بنك كريدي أجريكول:

عائد شهري: 11.5% لآجال3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 12% ذات آجال 3 سنوات.

عائد نصف سنوي: 12.25% ذات آجال 3 سنوات.

SAIB-10 بنك:

عائد شهري: 11% لآجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 11.25% لآجال 3 سنوات.

11-بنك أبو ظبي الأول:

عائد شهري: 11% ذات آجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 11.25% ذات آجال 3 سنوات.

عائد سنوي: 11.75% ذات آجال 3 سنوات.

عائد في نهاية المدة: 12.5% ذات آجال 3 سنوات.

12-البنك العربي:

عائد شهري: 11% آجال الشهادة3 سنوات.

13-بنك بلوم:

عائد شهري: 11% لآجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 10.75% لآجال 3سنوات.

14-البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات:

عائد شهري: 10.75%

عائد ربع سنوي: 10.875%

عائد نصف سنوي: 10.1250%.

عائد سنوي: 11.5%.

15-البنك التجاري وفا بنك أيجيبت:

عائد شهري: 10.75% لآجال 3 سنوات.

عائد ربع سنوي: 11% لآجال 3 سنوات.

عائد سنوي: 11% لآجال 3 سنوات.

عائد في نهاية المدة: 11.25% لآجال 3 سنوات.

16-البنك الأهلي المتحد:

عائد شهري: 10.25% لآجال 3 سنوات.

ربع سنوي: 10.5% لآجال 3 سنوات.

نصف سنوي: 10.75% لآجال 3 سنوات.

سنوي: 11% لآجال 3 سنوات.

17-بنك القاهرة:

شهادة البريمو ستار تنقسم إلى:

العائد الشهري: 10.5% بآجال 3 سنوات.

العائد ريع سنوي: 10.6% بآجال3 سنوات.

العائد نصف سنوي: 10.75% بآجال 3 سنوات.

18-بنك HSBC:

عائد شهري: 10.25% لمدة 3 سنوات.

19-بنك الأسكندرية:

أليكس ستار للعائد شهري: 10% لمدة 3 سنوات.

أليكس ستار للعائد ربع سنوي: 10.25% لمدة 3 سنوات.

20- بنك CIB:

شهادة الادخار لآجال 3 سنوات تنقسم دوريات صرف العائد:

عائد شهري: 9.5%.

ربع سنوي: 9.75.

نصف سنوي: 10%.

سنوي: 10.25%.

21-بنك الإمارات دبي الوطني:

شهادة إدخار لآجال 3 سنوات: 9.5% يصرف العائد شهريا.