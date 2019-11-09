ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات وسمك المكرونة السويس بقيمة 5 جنيهات للكيلو، فيما بقى سعر السمك البلطي والبوري مستقرًا في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعاره أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 24 و30 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و 65 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وهي نفس أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقى سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتًا ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.