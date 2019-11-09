المركزي للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 2.4% في أكتوبر الماضي
القاهرة - (أ ش أ):
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.
وأوضح جهاز الإحصاء- فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه - أن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة ، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه ، في حين ارتفعت بنحو 8.3%على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.
ولفت المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7 %مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي .
-
1132
-
607
-
447
-
421
-
212
-
179
-
133
-
121
-
118
-
105