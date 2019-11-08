أسعار العملات في أسبوع: الدولار يستقر أمام الجنيه لأول مرة في شهر

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهر.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.79 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.93 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.59 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع، مقابل 20.75 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.74 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع مقابل 52.78 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وظل سعر سعر الدرهم الإماراتي ثابتا ليسجل أمس 4.38 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمس 4.23 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.