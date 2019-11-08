هواوي تتعاون مع أورنج لنقل حزمة شبكة الاتصال الافتراضي المطورة

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة هواوي مصر، في بيان اليوم الجمعة، إنها تتعاون مع شركة أورنج مصر

لتحديث تقنيات Virtual Evolved Packet Core (vEPC) ، و Deep Packet Inspection (DPI) لنقل شبكة الحزم المعلوماتية التي كان يتم تشغيلها بواسطة الاجهزة التقليدية إلي الخوادم التجاريه للعناصر الجاهزة Commercial Off-The-Shelf (COTS).

وتعتمد أورنج مصر على الحلول الافتراضية في السوق التحديث الكامل للشبكة، وهو ما يعد من أكبر الانجازات التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين التي استمرت لأكثر من 13 عامًا، بحسب البيان.

وقالت هواوي، إنه من خلال الشراكة، تمكّنت حلول هواوي لتقنية الـ vEPC اورنچ مصر من بناء شبكات مرنة تتوافق سريعاً مع متطلبات الأداء للخدمات الذكية وتدعم نشر الخدمة بشكل أسرع، وتخصص الموارد الافتراضية ديناميكيًا مع إتاحة مستوى أفضل من خدمات الهواتف المحمولة.

وقال المهندس منذر محرم، رئيس قطاع الشبكات الرقمية المركزية المجمعة بشركة أورنچ مصر، إن التقنية الجديدة تعتمد على استراتيجية " تخطيط/ إنشاء/ تشغيل "THINK / Build / RUN للتسويق مع إدارة المهارات وتحويل نماذج الأعمال، كما أنه تم إدارة التحول الذي تم تبنيه من خلال المشاريع سريعة التطور و DevOps بالاعتماد على بنية شبكة أساسية متكاملة.

وأضاف أيمن أميري، نائب رئيس شركة اورنچ مصر للقطاع التكنولوجي، أن الشركة حريصة على تطوير الحلول المبتكرة التي توفر لعملائنا تجربة لا مثيل لها بالتعاون مع هواوي الشريك الاستراتيجي في طريق النجاح.