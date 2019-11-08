البلاك فرايداي.. تخفيضات تبدأ من 30% على الأحذية الشهر الجاري

كتبت- منار الرخ:

قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية في غرفة القاهرة التجارية، إن بعض المحلات بدأت موسم التخفيضات على الأحذية تزامنًا مع "البلاك فرايداي".

وأضاف أن التخفضيات في أسعار الأحذية تبدأ من 30% وأن بعض المحلات طرحتها منذ بداية الشهر الجاري.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ"black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.

وأشار يحيى، إلى أن التجار بدأو العام الماضي، اعتبار "البلاك فرايداي" موسما سنويا، حيث تحدث في شهر نوفمبر حالة من الرواج تتعدى 400% في المبيعات، مشيرا إلى أن بعض التجار وصلوا بالتخفيضات إلى 70%.

ويرى يحيى، أن البلاك فرايداي يؤثر إيجابًا في حركة البيع والرواج بالسوق، خاصة في حالة الركود الحالية في الأسواق.