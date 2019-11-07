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    بنك مصر يطرح قرض فوري لعملاء المرتبات يصرف خلال ساعتين فقط

    05:51 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    بنك مصر يطرح قرض فوري لعملاء المرتبات يصرف خلال ساعتين فقط

    بنك مصر

    القاهرة- مصراوي:

    قال بنك مصر، في بيان اليوم الخميس، إن طرح مؤخرا منتج القرض النقدي الفوري لأول مرة في مصر لعملاء المرتبات.

    وقال إن هذا المنتج الجديد يأتي في إطار استراتيجية البنك لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم أعلى مستوى خدمة للعملاء.

    وأضاف البنك أن القرض الفوري يتميز بسرعة التنفيذ حيث يتم منح القرض بحد أقصى ساعتين فقط بعد استيفاء المستندات من العميل، بحسب البيان.

    وأشار إلى أن القرض الفوري لا يحتاج سوى إجراءات بسيطة يتم إتمامها في حينه وإعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب ومصاريف الاستعلام الائتماني والدمغة النسبية، مع الحصول على وثيقة تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

    ويقدم بنك مصر باقة متنوعة من القروض بمزايا تنافسية متعددة تشمل القرض الشخصي وقرض السيارة والتمويل العقاري والسلع المعمرة وقرض التعليم، وغيرهم، بهدف تلبية احتياجات كافة العملاء على اختلافها.

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