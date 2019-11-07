"الأوروبي للتنمية" يصدر سندات توريق بمليار جنيه لـ"المجتمعات العمرانية"

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان اليوم الخميس، إنه أصدر سندات بقيمة مليار جنيه في عملية توريق إصدار سندات لصالح شركة التعمير للتوريق، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف البنك أن عملية إصدار السندات تمت بالعملة المحلية المصرية، وبضمان من وزارة المالية، وسيتم إدراجها في البورصة المصرية.

وذكر البنك أنه يعمل على تطوير البنية التحتية العمرانية الحديثة في مصر من خلال مشاركته في إصدار هذه سندات بالعملة المحلية، لتوفير الأموال اللازمة للاستثمار من قبل السلطات بهدف إنشاء مدن مستدامة حيث يمكن للسكان الاستمتاع بحياة أفضل.

وأشار إلى أن اشتراك البنك في مثل هذه العمليات سيدعم تطوير سوق السندات بالعملة المحلية في مصر، وسيكون أول استخدام لأداة جديدة لسندات رأس المال قصيرة الأجل.

كما تساعد العملية هيئة المجتمعات العمرانية على مواصلة تطوير مدن جديدة مستدامة على الأراضي الصحراوية، بهدف نقل بعض السكان بعيدا عن الشريط الضيق في دلتا النيل، وهو ما يساعد على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بحسب بيان البنك.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يورغن ريتيرينك: "نحن سعداء للمشاركة في هذه الصفقة التاريخية التي يرتبها البنك الأهلي المصري، والمجموعة المالية هيرميس، وستدعم مشاركة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تطوير مراكز حضرية جديدة، تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة والنمو الاقتصادي في البلاد".

وأضاف أن البنك الأوروبي يرى هذه الصفقة تدل على الاستخدام الفعال لأداة سندات رأس المال قصيرة ومتوسطة الأجل الجديدة التي طورتها هيئة الرقابة المالية المصرية، بدعم من البنك. وستساعد هذه الأداة في تعميق سوق رأس المال المحلي وجذب المزيد من اللاعبين الدوليين إلى قطاع رئيسي في سوق ظل خامدا منذ ما يقرب من 10 سنوات.