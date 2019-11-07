افتتاح فعاليات الدورة الثانية من معرض "بيزنكس 2019" بالقاهرة الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019"، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وينعقد معرض "بيزنكس 2019" على مدار 3 أيام، ويضم جهات عارضة من 6 قطاعات منها قطاعات التصدير، والخدمات المالية، والقطاع الحكومي.

وقال جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس للاستشارات، خلال افتتاح معرض بيزنكس 2019، إن المعرض هذا العام يقام على ضعف مساحته خلال العام الماضي، ليكون منصة لزيادة فرص الاستثمار.

وأضاف ميتري أن المناخ الاقتصادي في مصر يشهد تحسنا كبيرا مدعوما بالتحركات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة من أجل مساعدة الشركات الراغبة في التوسع، وفتح أسواق جديدة للتصدير، والبحث عن فرص استثمارية.

وقال مروان الشايب مستشار التطوير في معرض بيزنكس 2019، إنه سيتم إقامة معرض توظيف على هامش المعرض الرئيسي للمساعدة في خلق فرص عمل.

وأضاف الشايب أنه على مدار 3 أيام يسعى المعرض ليكون حلقة وصل بين الفرص وأصحاب الأعمال بما في ذلك فرص الاستثمار والتمويل والتسويق.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز حرص على المشاركة في المعرض من أجل عرض قصص نجاح لأصحاب المشروعات والعقبات التي واجهوها.



وذكرت أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لخلق فرص العمل، مشيرة إلى اهتمام الجهاز بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وهو ما ظهر في المعرض الأخير الذي نظمه الجهاز وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت نيفين جامع أن النجاح الحقيقي لكل الجهود المبذولة يتمثل في رضا المستثمر والمواطن وأصحاب المشروعات.

وقال محمد ناقد الرئيس التنفيذي لمعرض بيزنكس 2019، إن مصر بدأت إعادة توزيع الموارد وبناء البنية التحتية ودعم الاستثمار منذ أطلقت إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تهتم بشكل كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، ومشروعات الشباب.