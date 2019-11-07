"طلعت مصطفى": لم يعرض أحد من العائلة أسهمه في المجموعة للبيع

كتب- مصطفى عيد:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه لم يعرض أي من الأطراف ذات العلاقة بها، وخاصة عائلة طلعت مصطفى، أسهم يمتلكها في المجموعة للبيع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت المجموعة: "على النقيض من ذلك فإن عائلة طلعت مصطفى تؤمن بمدى أهمية وقيمة الاستثمار في مجموعة طلعت مصطفى القابضة لما تمثله من قيمة استثمارية مستقبلية واعدة، نظرا لما تتمتع به المجموعة ومشاريعها من نجاحات في المجالات العقارية والسياحية".

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، ونفذت مشروعات كبيرة مثل مدينة "مدينتي" و"الرحاب"، وبلغت قيمة مشروعاتها تحت التطوير 41.7 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30 مليار جنيه عام 2017.

وحققت المجموعة طلعت مصطفى القابضة، 11% زيادة في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 812.3 مليون جنيه مقابل 731.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 25% لتسجل 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.