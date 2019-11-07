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    نائب رئيس بنك القاهرة: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" قبل نهاية 2019

    02:27 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    نائب رئيس بنك القاهرة: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" قبل نهاية 2019

    حازم حجازي

    كتبت- منال المصري:

    قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" قبل نهاية الشهر المقبل، ضمن مجموعة منتجات وخدمات مصرفية ينوي إطلاقها قبل نهاية 2019.

    وأضاف حجازي، على هامش مؤتمر "الناس والبنوك" أمس، أن من بين الخدمات والمنتجات التي يعتزم البنك إطلاقها أيضا قبل نهاية العام، خدمة حساب توفير للمرأة بخصائص ومزايا مختلفة وسعر عائد مناسب.

    وأشار حازم حجازي إلى أن البنك يعتزم إطلاق أول فرع ذكي خلال الربع الأول في العام المقبل.

    حازم حجازي بنك القاهرة خدمة الموبايل بنكنج خدمات مصرفية

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