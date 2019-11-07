بنك القاهرة يطلق خدمة "كبار العملاء" الشهر المقبل لأول مرة

كتبت- منال المصري:

قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة كبار العملاء الشهر المقبل لأول مرة.

وأضاف حجازي، على هامش مؤتمر "الناس والبنوك" أمس الأربعاء، أن البنك سيخصص أماكن داخل بعض الفروع لخدمة كبار العملاء مع إطلاق كارت خصم مباشر وائتمان لكبار العملاء.

وذكر حازم حجازي أن البنك يشارك في ميكنة رواتب الموظفين بعدد 180 ألف كارت.