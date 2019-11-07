"الجمعة البيضاء".. تفاصيل جديدة عن حملة تخفيضات "سوق دوت كوم" في نوفمبر

كتب- علاء حجاج:

قال عمر الصاحي مدير شركة سوق دوت كوم مصر، لخدمات التجارة الإلكترونية، إن الشركة ستقدم حملة تخفيضات على أسعار المنتجات التي تبيعها للمستهلكين خلال الشهر الجاري على فترتين الأولى من 11 إلى 13 نوفمبر، وتحمل اسم (11/11)، والثانية من 23 إلى 29 من الشهر ذاته تحت اسم "الجمعة البيضاء".

وأضاف الصاحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن تخفيضات الفترة الأولى من الحملة تتعلق بمستحضرات التجميل، والملابس، وأدوات المطبخ، بينما تشمل تخفيضات "الجمعة البيضاء" جميع المنتجات.

وأكد أن الشركة تعمل باستمرار مع جهاز حماية المستهلك من أجل التأكد من جودة المنتجات المعروضة على الموقع وحماية العملاء، مشيرا إلى أن الشركة لديها 15 مخزنا على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية، خلال المؤتمر، إطلاق خدمة توصيل الطلبات للعملاء في نفس اليوم عند طلب "الأوردر" قبل الساعة 11 صباحا مقابل 65 جنيها مقارنة بفترة من 11 إلى 13 يوما للتوصيل، عند بداية عمل الشركة في مصر.

وأوضح الصاحي أن استحواذ أمازون على كامل أسهم "سوق دوت كوم" ساهم كثيرا في حل المشكلات التي قد تواجه العملاء، مشيرا إلى أن جميع معاملات أمازون في أمريكا تتم حاليا باستخدام البطاقات البنكية.