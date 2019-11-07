"سوق دوت كوم" تطلق خدمة جديدة لتوصيل الطلبات في نفس اليوم

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة "سوق دوت كوم"، التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية لخدمات التجارة الإلكترونية، خدمة توصيل الطلبات للعملاء في نفس اليوم عند طلب "الأوردر" قبل الساعة 11 صباحا مقابل 65 جنيها مقارنة بفترة من 11 إلى 13 يوما للتوصيل، عند بداية عمل الشركة في مصر.

وقال عمر الصاحي مدير سوق دوت كوم مصر، إن الشركة تعمل باستمرار مع جهاز حماية المستهلك من أجل التأكد من جودة المنتجات المعروضة على الموقع وحماية العملاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل تخفيضات "الجمعة البيضاء"، خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأضاف الصاحي أن استحواذ أمازون على كامل أسهم "سوق دوت كوم" ساهم كثيرا في حل المشكلات التي قد تواجه العملاء، موضحا أن جميع معاملات أمازون في أمريكا تتم حاليا باستخدام البطاقات البنكية.

وذكر أن الشركة لديها 15 مخزنا على مستوى الجمهورية، وتقدم تخفيضات هذا العام على فترتين الأولى من 11 إلى 13 نوفمبر، وتحمل اسم (11/11)، والثانية من 23 إلى 29 من الشهر ذاته تحت اسم "الجمعة البيضاء".

وتابع الصاحي، أن تخفيضات الأيام الثلاثة الأولى من الحملة تتعلق مستحضرات التجميل والملابس وأدوات المطبخ، بينما تشمل تخفيضات "الجمعة البيضاء" جميع المنتجات.