ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 44و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 90 و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.