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    الصين تتفق مع أمريكا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل

    11:49 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    الصين تتفق مع أمريكا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل

    الصين تتفق مع أمريكا على إلغاء الرسوم الجمركية

    القاهرة- وكالات:

    قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة، بحسب وكالة رويترز.

    وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة الواحد" من اتفاق التجارة.

    وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

    وقال قاو للصحفيين، إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى.

    وأضاف "بدأت الحرب التجارية بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها".

    ولم يذكر إطارا زمنيا لذلك، وفقا للوكالة.

    وسبق أن صرح مصدر لرويترز، بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوما بنسبة 15% على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول سبتمبر الماضي.

    ويريدون أيضا إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

    وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن "لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن".

    وقد يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقا خلال الشهر الجاري في موقع لم يتحدد بعد.

    الحرب التجارية الصين أمريكا الرسوم الجمركية

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