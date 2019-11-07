ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان والفلفل الرومي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان بين 1.75 و3.75 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي بين 2 و4.5 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و6.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بنحو 20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 و6 جنيهات.

الكاكا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.