وزيرة الاستثمار تبحث مع سفراء 26 دولة ترتيبات عقد منتدى "أفريقيا 2019"

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع سفراء 26 دولة أفريقية لدى مصر، ترتيبات عقد منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يُنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وناقش الاجتماع، ترتيبات عقد المنتدى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، وبرنامجه، وورش العمل التي ستُعقد على هامشه، وكافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا.

ومن المنتظر أن يحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية هذا المنتدى في الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، حيث سيتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام قادة القارة ورجال الأعمال لبحث اتفاقيات جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن إقامة المنتدى هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وذكرت أن مصر كرئيس حالي للاتحاد الأفريقي، تقوم بدورها لدعم التنمية في القارة، وتأكدت من مشاركة كافة المؤسسات الدولية في المنتدى، مشيرة إلى أن جلسات المنتدى ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في أفريقيا وريادة الأعمال وتمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري.

وقالت الوزيرة إن من سيقوم بإدارة جلسات المنتدى إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والأفريقية.

وأضافت أن كافة الدول الأفريقية ستكون ممثلة في قائمة المتحدثين، سواء عبر الكلمات الافتتاحية للرؤساء أو المشاركة في جلسات المؤتمر، لضمان مشاركة التجارب الناجحة لدول القارة، وعرض البرامج الإصلاحية والفرص الاستثمارية في كل دولة، وإتاحة الفرصة للجميع لجذب فرص الاستثمارات، مع التغطية الإعلامية العالمية التي سيشهدها المنتدى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توفير شاشات لوفد كل دولة لعرض الإنجازات والخطط وفرص الاستثمار، كما تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإقامة معرض "صُنع في أفريقيا" قبل منتدى أفريقيا 2019 بيومين.

وأوضحت أن مصر ترحب بعرض منتجات كل دول أفريقيا في هذا المعرض، ما يُمهد لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ااتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

وأعرب السفراء الأفارقة لدى مصر عن حرص بلادهم على المشاركة بقوة في هذا المنتدى نظرًا لأهميته في الترويج للفرص الاستثمارية في أفريقيا أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وأشاد السفراء بتعاون وزارة الاستثمار مع وزارة الخارجية في تسهيل كافة الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمنتدى، مؤكدين أن التواصل المباشر مع وزارة الاستثمار يضمن نجاح المنتدى ويحقق المصلحة المشتركة لدول القارة في جذب الاستثمارات.