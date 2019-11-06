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    عامر: طرح بنك القاهرة في الربع الأول من 2020 واخترنا بنك استثمار لبيع "المصرف المتحد"

    08:57 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    عامر: طرح بنك القاهرة في الربع الأول من 2020 واخترنا بنك استثمار لبيع "المصرف المتحد"

    طارق عامر محافظ البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن طرح بنك القاهرة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يتم في الربع الأول من 2020.

    وأضاف عامر على هامش حفل إطلاق مسابقة مصرية فرنسية للشركات الناشئة، اليوم الأربعاء، أن الودائع العربية لدى البنك المركزي تتجدد تلقائيا بحسب الاتفاقات مع الجانب العربي عند إيداعها.

    وأشار إلى أنه تم اختيار بنك الاستثمار الخاص بصفقة عرض بنك المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، ولكن لن يتم الإعلان عنه قبل الحصول على بعض الموافقات.

    طارق عامر البنك المركزي المصرف المتحد برنامج الطروحات الحكومية

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