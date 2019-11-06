وزير الاتصالات: نستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف الوزير خلال حفل إطلاق مسابقة فرنسية مصرية للشركات الناشئة، اليوم الأربعاء، بالقرية الذكية، أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4% في العام المالي الماضي مقابل 3.2% في عام 2017-2018.

وذكر أن القطاع حقق نسبة نمو 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ومن المستهدف تحقيق نفس نسبة النمو خلال الأربع الثلاثة المتبقية من العام من أجل الوصول إلى المساهمة المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير إن العام المالي الماضي شهد تأسيس 1500 شركة في قطاع الاتصالات بمصر، إلى جانب إتمام 9 صفقات استحواذ من شركات عالمية على شركات محلية.