إطلاق مسابقة للشركات الناشئة بمجال التحول الرقمي بتعاون مصري فرنسي

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر، الإطلاق الرسمي لأول مسابقة من نوعها للشركات الناشئة في مصر، وذلك بالقرية الذكية، بحضور ما يزيد عن 300 مشارك.

وتأتي هذه المسابقة في إطار التعاون المصري الفرنسي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وبعد إعلان النوايا الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون لمصر في يناير الماضي، بهدف تدعيم الأعمال الحرة، وتعظيم فرص نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية.

وتعمل هذه المسابقة على إتاحة الفرصة للتطور أمام الشركات المصرية الناشئة التي تمتلك القدرة على النمو في القطاعات ذات الأولوية المشتركة للتعاون بين مصر وفرنسا في مجالات "الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة"، ومساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي.

ويمتد فتح باب الاشتراك في المسابقة حتى 15 يناير 2020 من خلال المنصة الإلكترونية http://startup.franceinegypt.com

وفي المرحلة الأولى من المسابقة سيتم اختيار الشركات الناشئة وإدراجها في برنامج تدريبي مكثف ينظمه بصورة مشتركة عدد من الشركاء المختصين بدفع بيئة الابتكار وهم EFG EV Fintech، وFlat6Labs، وFalak، وTIEC

وفي المرحلة الثانية، سيتم تنظيم حدث كبير في الربيع المقبل، لاختيار الفائزين السبعة بالمسابقة والإعلان عنهم، وذلك بحضور شخصيات عامة فرنسية ومصرية وممثلين عن البيئة الاقتصادية للشركات، وكذلك مستثمرين.

وستتقاسم الشركات السبعة الفائزة جائزة قيمتها الإجمالية 750 ألف جنيه، بجانب استفادتها من العديد من الإجراءات لمساندتها ودعمها بواسطة الرعاة والشركاء في المسابقة.

ويشارك ما يزيد 15 شركة فرنسية تعمل في مصر، في مساندة هذه المسابقة، منها أكسا، وكريدي أجريكول، وأورنج، وشنايدر إلكتريك، ودانون، وسانوفي، وفاليو.