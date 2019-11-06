أليانز للتأمين تخطط للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مصر

القاهرة- مصراوي:

قال أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز في مصر، إن الشركة لديها خطة طموحة لمواصلة التوسع ودعم المجتمع من خلال أساليب تأمينية مبتكرة تعمل على توفير الحماية التأمينية الكاملة وتصل الي كل مواطن.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تهدف لزيادة استثماراتها في مصر باعتبارها سوقا واعدا يحمل فرصا استثمارية متعددة.

وأضاف أن سياسة أليانز تتماشى مع اتجاه الدولة نحو تعظيم المنتجات المالية والتوجه نحو المناطق الجغرافية بخلاف القاهرة والإسكندرية وخاصة محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان من الشركة حصل عليه مصراوي.

وذكر حجازي، خلال لقاء مع CNBC عربية، اليوم، أن إجمالي استثمارات الشركة بمصر حاليا يفوق 10 مليارات جنيه ويتضمن حملة وثائق وحقوق مساهمين، مضيفاً أن الحصة السوقية للشركة بمصر فيما يتعلق بتأمينات الحياة تبلغ 16.5% والممتلكات 3.5%.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة للتوسع في السوق المصرية بزيادة عدد الفروع وبخاصة في محافظات الصعيد والدلتا، وكذا إضافة منتجات تأمينية جديدة لاسيما فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر.

وذكر البيان أن شركة أليانز العالمية تصدرت قائمة أفضل شركات التأمين عالميا، وفقا لآخر تقرير لمؤسسة "انتربراند" لأفضل العلامات التجارية العالمية والذي أوضح ارتفاع قيمة العلامة التجارية لأليانز بنسبة 12 %، مما دفعها لتصبح العلامة التجارية الأولي في الترتيب بين جميع شركات التأمين.

وقال حجازي إن القيمة المتزايدة للعلامة التجارية للشركة تعكس الخبرات المتراكمة والأداء المتميز لكافة العاملين بها من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على التوسع وتقديم كافة الخدمات التأمينية للعملاء بطرق سهلة وسريعة وتطوير البنية التحتية الالكترونية.

وقال محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر، ‘ن الشركة تسعى دائما لتقديم خدمات مبتكرة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن أليانز للتأمين - مصر (الممتلكات) حققت نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال 2019 بنحو 20% لتبلغ نحو 884 مليون جنيه مقابل 734 مليون جنيه خلال 2018، فيما ارتفعت حجم استثمارات الشركة بنسبة 25% لتبلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 959 مليون جنيه في العام السابق له.

كما زادت إجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 36% لتبلغ 638 مليون جنيه مقابل 468 مليون خلال فترة المقارنة، بحسب ما قاله مهران.

وأشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات تعاون مع بنكي مصر وكريدي أجريكول وسوف يتم الإعلان عنهما في القريب العاجل، وذلك في إطار سعي أليانز لتقديم خدمات أفضل لعملائها في قطاع التأمين على الممتلكات.

وأضاف أن الشركة تهدف لتوفير خدمات جديدة للعملاء بطرق سهلة ولذلك طرحت أليانز وثيقة تأمين "موتور وان" التي توفر لأصحاب السيارات خدمات تأمينية متميزة بإجراءات سلسة تمكنهم من الحصول على سيارة بديلة خلال فترة صيانة سياراتهم وتأمين ضد الأخطار الطبيعية والأمطار ضمن مزايا أخرى عديده. ذلك بالإضافة إلى خدمات التأمين للمسافرين عبر شبكات الإنترنت يمكنهم الحصول عليها "أون لاين" من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

ومن جانبه قال تشارلز تاوضروس - العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، إن الشركة حققت معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2018-2019، مشيرا إلى أن "أليانز لتأمينات الحياة - مصر" حققت 3.12 مليار جنيه أقساط مكتتبة، مقابل 1.97 مليار عام 2018، بنسبة نمو بلغت 58%. كما ارتفعت إجمالي استثمارات الشركة لتبلغ 10 مليار جنيه في 2019، مقابل 8.5 مليار جنيه خلال 2018 بنسبة نمو بلغت نحو 18%. كما زاد أيضا إجمالي قيمة حقوق حملة الوثائق بالشركة بنحو 17% لتبلغ 9.16 مليار جنيه خلال 2019، مقابل 7.82 مليار جنيه عام 2018.

وأضاف العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر أن الشركة مستمرة في مسارها للتوسع جغرافيا حتى تتمكن من خدمة عملائها في أكبر عدد من المحافظات.

وفي الإطار نفسه، قامت الشركة بافتتاح 5 فروع جديدة في الأقصر وسوهاج والمنيا وطنطا ودمنهور، والذين ساهموا في توسيع شبكة الفروع لتصل إلى 14 فرعا تمكن الشركة من الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع المصري؛ وجاري العمل على إضافة فرع جديد سوف يتم الانتهاء منه في القريب العاجل، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، كشف تشارلز تاوضروس عن إبرام اتفاقية جديدة للتأمين البنكي مع إحدى كبرى البنوك المصرية، سيتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

كما كشف تشارلز تواضروس عن مساهمة أليانز لتأمينات الحياة – مصر في مبادرة الشمول المالي للدولة، حيث أن الشركة على وشك إطلاق منتج جديد للتأمين متناهي الصغر، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، موضحاً أن هذا المنتج تم تصميمه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبالاشتراك مع إحدى كبري شركات المحمول في مصر. ويتيح هذا البرنامج الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع في مختلف المحافظات، وبتكلفة في متناول الجميع، على أن يتم ذلك بشكل إلكتروني سلس وبسيط.

من جهته قالمينا عبد الشهيد، رئيس قطاعات التسويق في أليانز مصر، إن الشركة ملتزمة بمسئولياتها في الشمول المجتمعي من خلال عقد بروتوكولات تعاون وطرح مبادرات تنموية تقدم "أليانز" من خلالها كافة أشكال التطوير المجتمعي، خاصة في مجالات الصحة العامة والرياضة والطفولة والتعليم و متحدي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا، معلنا أن مجموعة أليانز أصبحت الراعي التأميني الحصري للجنة الأولمبية والبارالمبية الدولية بداية من 2021 حتى 2028، كما تعد أليانز في مصر الشريك التأمين للجنة البارالمبية المصرية منذ 2017 وحتى بطولة طوكيو 2020.

وأضاف رئيس قطاعات التسويق أنه في هذا الإطار تعلن أليانز انضمام الكابتن شريف عثمان بطل العالم لرفع الأثقال البارالمبية والحائز على المركز الأول في البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي في الجزائر بعد فوزه ببطولة العالم في المكسيك 2017 وحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في الأعوام السابقة بعد نجاحه في حمل أكثر من أربع أضعاف وزنه ليكون أحد سفراء أليانز البارالمبية حتى بطولة طوكيو 2020.

و"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 14 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.