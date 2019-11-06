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    "البريد" يصدر طابعًا تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد غاندي

    05:48 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    "البريد" يصدر طابعًا تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد غاندي

    البريد يصدر طابعًا تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما ع

    كتب- علاء حجاج:

    أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف.

    ودشن اليوم الأربعاء، هارديب سينج بوري، وزير الهند للطيران المدني والتجارة، والسفير راهول كولشريشت، سفير الهند بمصر، وعصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، طابع بريد تذكاري بهذه المناسبة بحضور قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.

    وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري، إن فلسفة غاندي ستظل مصدر إلهام للعالم وإن التأثير الذي تركه على المجتمع البشري لن يعوض وسيظل منارة وأمل مشرق الى العديد من البشر في جميع أنحاء العالم مِمٌن يسعون إلى حياة كريمة تعتمد على نبذ العنف والمساواة والكرامة والتوافق.

    وأضاف أن البريد المصري بادر بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ذكري ميلاد الزعيم غاندي وذلك تقديراً لما قدمه من تضحيات في سبيل نشر فكرة نبذ العنف واثبات ان السلام أعظم سبيل للبشر للوصول لحياة أفضل.

    وقال إن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، وإن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

    وجدير بالذكر أن الطابع يحتوي على صورة بروفايل للزعيم غاندي على هيئة لوحة تشكيلية ويأتي الطابع بمقاس (٣سمX ٥سم) وقيمته 5 جنيهات.

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    المهاتما غاندي البريد المصري هارديب سينج بوري رسالة السلام الهند

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