فودافون تستهدف زيادة موظفي التعهيد في مصر وفرص كبيرة للغة "الألمانية"

كتب- علاء حجاج:

قالت أماني ربيع، رئيس قطاع شركة فودافون للخدمات الدولية مصر، إن الشركة تستهدف زيادة عدد موظفيها بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام المقبل، ليصل إلى 8 آلاف موظف.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة الإعلان عن استحواذ فودافون العالمية على وحدة الخدمات الدولية في مصر بقيمة مليار جنيه، أن فودافون للخدمات الدولية تعمل في مصر من خلال ثلاثة مراكز في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقالت إن خدمات التعهيد بوحدة فودافون للخدمات الدولية في مصر شهدت في الفترة الماضية تطورا قويا اعتمادا على الحلول التكنولوجية الجديدة، والتوسع في استخدام الروبوتات والاعتماد على تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا يتم تقديم كثير من خدمات التعهيد بواسطة الروبوت حيث تمثل نسبة الخدمات التي يقدمها الروبوت لعملاء فودافون للخدمات الدولية نحو 20%.

وأضافت أن شركة فودافون مصر للخدمات الدولية تقدم خدماتها من خلال 8 لغات مختلفة، وأنه جاري حاليا إجراء مناقشات مع ايتيدا لبحث إضافة كوادر بشرية جديدة بلغات جديدة.

وأشارت إلى أن هناك فرص للنمو كبيرة في خدمات التعهيد بالشركة، حيث أنها على سبيل المثال تحتاج إلى نحو ألف موظف جديد يجيد اللغة الألمانية لخدمة عملاء الشركة باللغة الألمانية.

من جانبه قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الموظفين في وحدة فودافون للخدمات الدولية بمصر على أكبر قدر من الكفاءة، وهو ما ساهم في تقديم خدمات التعهيد لعملاء بمختلف دول العالم.

وأضاف أن هذا النمو المتزايد الذي تحققه وحدة الخدمات الدولية في مصر، شجع شركة فودافون الأم للاستحواذ عليها ودفعها لمزيد من النمو.

وأوضح أن هذه الصفقة تعتبر استثمار خارجي مباشر بقيمة مليار جنيه ما يدعم نمو السوق، فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل.

ويعمل بشركة فودافون للخدمات الدولية نحو 7 الألف موظف، ومن المخطط زيادتهم بعد عملية الاستحواذ، بحسب ما قاله فرومان.

وقال جاري ايدي، رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية، إن إجمالي عدد موظفي الشركة في العالم نحو 22 ألف موظف ثلثهم في وحدة الشركة بمصر، "ما يعكس قوة السوق المصري وأهميته وكذلك يؤكد وجود كوادر بشرية على قدر عال من الاحترافية في مصر".

وأضاف ايدي، أن استراتيجية شركة فودافون للخدمات الدولية تركز على التوسع، "ولذلك قررت الشركة التوسع في مصر من خلال صفقة الاستحواذ نظرا لوجود فرص قوية في مصر في ظل التحول الرقمي وتوافر الكفاءات والكوادر البشرية المدربة في السوق المصري".

وقال جاري ايدي رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية، إن الشركة تعتزم افتتاح مقرين جديدين لها في مصر خلال ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن أعمال الشركة تنمو في مصر بنسبة 35% سنويا، وأن السوق المصري يتضمن فرصا واعدة في خدمات التعهيد بفضل الدعم الحكومي والموقع الجغرافي والكوادر البشرية المؤهلة.

وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية في شركة فودافون مصر، إن فودافون للخدمات الدولية VIS تمثل أقل من 10% من أرباح فودافون مصر.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مساهمي فودافون مصر خلال جمعية عمومية عقدتها الشركة خلال أكتوبر الماضي على توزيع المليار جنيه قيمة استحواذ فودافون العالمية على VIS في مصر.

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