توقعات بزيادة أسعار الحديد في السوق المحلي بعد ارتفاع خام البليت عالميا

كتبت- شيرين صلاح ومنار الرخ:

توقع صناع وتجار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الأسعار العالمية لخام البليت المستخدم في صناعة الحديد، بنحو 30 دولارًا للطن.

وقال مصدر مسؤول بأحد شركات الحديد الكبرى- فضل عدم ذكر اسمه-، إن ارتفاع سعر طن البليت بنحو 30 دولارا للطن سيرفع سعر طن الحديد في السوق خلال الفترة القادمة بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار.

وخفضت شركات الحديد الأسعار خلال الشهريين الماضيين، لتراجع الطلب بشكل حاد في السوق مع زيادة حالة ركود المبيعات وانخفاض أسعار خامات مدخلات الإنتاج من الخامات والبليت العالمي.

وارتفع سعر طن البليت حاليا إلى 395 دولارا مقابل 365 دولارا للطن.

وقال سمير نعمان، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن أسعار الحديد بالسوق مازالت عند نفس مستوياتها حتى الآن.

وفسر المسؤول بأحد شركات الحديد الكبري لمصراوي عدم تحرك الأسعار حاليا بعد ارتفاع الخام عالميا، بوجود مخزون من خام البليت بالمصانع حاليًا، وعند نفاذه واستيراد كميات أخرى سيحدث التحرك في السعر.

وبحسب سمير نعمان، فإنه في حالة استمرار ارتفاع سعر الخام عالميا سيؤثر ذلك على أسعار الحديد في السوق خلال الفترة المقبلة.

وتابع نعمان: "التغيرات التي تحدث في السوق العالمي تأثيرها لا يكون لحظي، ولكن يظهر تأثيرها عند تغير تكلفة الإنتاج".

وسجل سعر طن الحديد بشركة حديد عز 10170 ألف جنيه للأطوال، وسعر الطن من للفائف 9970 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع اليوم، بحسب قول نعمان.

وبلغ سعر طن الحديد السويس للصلب 10150 ألف للطن، وسعر طن الحديد بشركة بشاي 9800 ألف جنيه للأطوال واللفائف، وسعر طن الحديد بشركة الجارحي بنحو 9600 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع.

وأضاف مصدر مسؤول أخر بأحد شركات إنتاج الحديد، أن ارتفاع سعر الخام سيكون له تأثيرا إيجابيا على سوق الحديد بدلا من حالة الركود التي يشهدها السوق حاليا.

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "التجار إللي كانت مترددة تشتري الحديد على أمل الأسعار تنخفض تاني هتشتري دلوقتي وبالتالي السوق هيتحرك".

ويري المصدر أن الفترة القادمة سيشهد سوق الحديد حالة من التعافي وسيسترد جزءًا من خسائره التي فقدها خلال الفترة الماضية، نتجية لانخفاض السعر.