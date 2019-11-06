الغرف التجارية تبحث التعاون مع ليبيا وتنسيق لإقامة معرض مصري في بنغازي

كتبت – منار الرخ:

استقبل إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، منير عصر وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية المؤقتة، ووفدًا اقتصاديًا، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء، هنأ الوفد إبراهيم العربي بفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحث الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة القادمة .

وقال العربي، إن هذا اللقاء يعزز سبل التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات فضلاً عن المنتجات المصرية التي يمكن للسوق الليبي الاستفادة منها.

وأضاف أن الحكومة المصرية أجرت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين بيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري المصري، وهو ما يصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين .

وقال العربي إن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تسعى إلى تعزيز العلاقات المصرية التجارية والاستثمارية الخارجية المشتركة وتوفر كافة البيانات عن السوق المصري بالمحافظات المختلفة من أجل فتح آفاق جديدة مع كافة الدول في المجالات الاقتصادية ودعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

ووجه الوزير الليبي الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في المجالات المختلفة.

وقال عصر، إنه سيتم التنسيق لإقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي يتضمن مختلف السلع لتلبية متطلبات السوق الليبي، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا مكثفًا بين الجانبين من أجل دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.