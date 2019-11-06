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    البنك الأهلي يطلق مشروعين لرفع كفاءة شباب الأعمال والشركات الصغيرة

    02:23 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    البنك الأهلي يطلق مشروعين لرفع كفاءة شباب الأعمال والشركات الصغيرة

    البنك الأهلي المصري

    كتبت - منال المصري:

    قال ممدوح عافية الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق مشروعين جديدين، لرفع كفاءة الشركات الصغيرة وتدريبها على الإدارة والتسويق .

    وأشار عافية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع الأول يهدف لدعم شباب الأعمال فوق 35 عاما لزيادة توسعاتهم بالسوق.

    وأضاف أن المشروع الثاني يدعم الشركات النامية التي يتوافر لديها زيادة في معدلات الإنتاج ولكن تفتقر إلى فن الإدارة وهنا يأتي دور البنك في توفير تدريبات لها على الإدارة واختيار الموظفين.

    وقال عافية، إن البنك نجح في تمويل ما يقرب من 300 مليون جنيه لمشروعات المرأة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع البنوك الدولية .

    وأشار إلى البنك له تجربة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين سيدات ورائدات الأعمال بحيث يكن قادرات على إدارة أعمالهم وبلغت التمويلات لهذه المشروعات .

    البنك الأهلي ممدوح عافية الشركات الصغيرة

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