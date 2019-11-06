  • عاجل:تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    البنك الأهلي يعتزم إطلاق الموبايل بانكج الشهر المقبل

    02:15 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    البنك الأهلي يعتزم إطلاق الموبايل بانكج الشهر المقبل

    يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري

    كتبت- منال المصري:

    قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة الموبايل بانكج قبل نهاية الشهر المقبل.

    وأضاف أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، أن البنك أطلق خدمة الإنترنت للأفراد والشركات من بداية العام الجاري وتشهد إقبالا من العملاء على هذه الخدمة.

    وأوضح أن محفظة التجزئة المصرفية قفزت إلى 85 مليار جنيه مستهدفا نموها لتصل إلى 100 مليار جنيه في نهاية العام المقبل .

    وأشار أبو الفتوح، إلى أن خطة البنك تركز على التوسع في المنتجات الالكترونية بهدف ميكنة المدفوعات لتحقيق الشمول المالي طبقًا لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.

    وقال إن إجمالي محفظة أصول البنك بلغت 1.6 تريليون جنيه فيما بلغت محفظة الديون المتعثرة 8 مليارات جنيه، ويستحوذ قطاع السياحة على 50% منها.

    البنك الأهلي موبايل بانكنج يحيى ابو الفتوح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان