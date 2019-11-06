البنك الأهلي يعتزم إطلاق الموبايل بانكج الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة الموبايل بانكج قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أبو الفتوح، على هامش مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، أن البنك أطلق خدمة الإنترنت للأفراد والشركات من بداية العام الجاري وتشهد إقبالا من العملاء على هذه الخدمة.

وأوضح أن محفظة التجزئة المصرفية قفزت إلى 85 مليار جنيه مستهدفا نموها لتصل إلى 100 مليار جنيه في نهاية العام المقبل .

وأشار أبو الفتوح، إلى أن خطة البنك تركز على التوسع في المنتجات الالكترونية بهدف ميكنة المدفوعات لتحقيق الشمول المالي طبقًا لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.

وقال إن إجمالي محفظة أصول البنك بلغت 1.6 تريليون جنيه فيما بلغت محفظة الديون المتعثرة 8 مليارات جنيه، ويستحوذ قطاع السياحة على 50% منها.