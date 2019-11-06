ارتفاع أسعار المواشي.. وتوقعات بعودة أسعار اللحوم للزيادة

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المواشي القائمة "الحية" شهدت ارتفاعا منذ بداية الأسبوع الجاري بنحو جنيهين في الكيلو.

وبحسب محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار المواشي القائمة ارتفعت خلال الأيام الماضية بنحو جنيهين ليتراوح سعر الكيلو القائم بين 45 و48 جنيها للكيلو، مقابل 44 و46 جنيها.

وقال عبد الباسط إن سعر الذبيحة ارتفع في المتوسط بنحو 800 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.

وأرجع عبد الباسط، عودة الأسعار للارتفاع، إلى أن المعروض من المواشي بدأ يقل بعدما كان جميع المزارعين يبيعون المواشي بيعا اضطراريا لزيادة وزنها وقلة الطلب عليها، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف عبد الباسط، أن هناك بعض الجزارين رفعوا الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات في الكيلو، وذلك لارتفاع القائم وارتباط الجزاريين بالتزمات أخرى كالكهرباء وأجرة العمال والنقل.

ويتوقع عبد الباسط، أن تعود أسعار اللحوم إلى مستوياتها، إذا استمرت أسعار القائم بالارتفاع.

وانخفضت أسعار اللحوم بنحو 20 جنيها، بشكل تدريجي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، نتيجة لزيادة المعروض من المواشي البلدية والمستوردة، وتوافر كميات كبيرة من لحوم الأضاحي لدى المستهلكين القادرين على الشراء، مما زاد حالة الركود التي يعاني منها السوق.

ويرى شرف، أن زيادة أسعار القائم، غير مؤثرة على أسعار اللحوم في الوقت الحالي، متوقعا أن ترتفع الأسعار إذا تخطت الزيادة نحو 5 جنيهات في الكيلو القائم.

وكانت الإدارة المركزية للطب البيطري، أبلغت الحجر البيطرى السوداني في خطاب رسمي، بوقف استيراد الماشية بداية من 12 أكتوبر الماضي، إثر تفشي مرض حُمى الوادي المُتصدع في أسواق الخرطوم.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصرواي في تصريح سابق، إن وقف استيراد الماشية من السودان سيقلل من المعروض في السوق المحلي، مما يؤدي لارتفاع الأسعار، حيث أن الماشية السودانية تسد فجوة من حجم الاستهلاك الذي يحتاجه السوق.

وكان وهبة قد توقع أن يكون تراجع أسعار اللحوم "مؤقت" وأن الأسعار ستعود لمستواها من جديد خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها صغار المربيين في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وبيع المواشي بأقل من تكلفتها.