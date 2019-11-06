بنك الاستثمار العربي يطلق الموبايل بانكج وكارت ميزة العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت أميمة فرحات رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن البنك يجري عملية تحديث الأنظمة التكنولوجية تمهيدًا لإطلاق مجموعة من المنتجات الإلكترونية.

وأشارت على هامش مؤتمر الناس والبنوك في تصريحات صحفية، إلى أن البنك يعتزم إطلاق الموبايل والإنترنت بنكج في العام المقبل بعد انتهائه من البنية التحتية التكنولوجية بالبنك .

وأضافت أن البنك سيطلق أيضًا كارت ميزة المدفوعة مقدما والديبت للمساهمة في ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.

وتعد أدوات البنوك في المرحلة القادمة لتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة الشباب داخل الجهاز المصرفي، بحسب ما قالته فرحات.

وقالت إن فترة خفض أسعار الفائدة ليست طويلة ولا يمكن الحكم على نتائجها في تخفيض تكلفة الإقراض، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا للاقتراض من الخارج لانخفاض تكلفة الإقراض.

وتوقعت فرحات، خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بنسبة تترواح بين 2 إلى 5% لتعود بنفس مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف .

وأضافت، أن الفترة السابقة شهدت زيادة في سحب السيولة من خلال قيام الشركات زيادة رأسمالها والحصول على قروض طويلة الأجل بعائد أقل.

وخفض المركزي أسعار الفائدة 2.5% في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بواقع 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.

واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.

وشهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.