  • عاجل:تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم.. والجرام يخسر 9 جنيهات

    01:19 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    تراجع كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم.. والجرام يخسر 9 جنيهات

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    هوت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السوق المحلي، بنحو 9 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 667 جنيهًا مقابل 676 جنيهًا.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 571 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيهًا.

    وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، استردت أسعار الذهب العالمية بعض خسائرها خلال تعاملات اليوم، حيث زاد سعر الأوقية اليوم بنحو 3.07 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1486.68 دولار في الساعة الثانية عشرة و45 دقية ظهرا بتوقيت القاهرة.

    وجاء ذلك بعد أن فقد سعر الأوقية نحو 26 دولارا خلال تعاملات أمس، بنسبة 1.74%، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 1483.61 دولار مقابل 1509.82 دولار بنهاية تعاملات أمس الأول.

    اقرأ أيضًا:

    تقرير: تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بالربع الثالث من 2019

    أسعار الذهب انخفاض الذهب

    الخبر التالى:

    تراجع طفيف لأسعار الدواجن في الأسواق خلال منتصف تعاملات الأسبوع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان