غدا.. انطلاق المعرض الدولي للاستثمار «بيزنكس 2019» بالقاهرة

القاهرة – مصراوي:

تفتتح سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، غدا الخميس، الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019».

ويأتي المعرض تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان.

ويشارك في الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية .

وقال جورج ميتري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لـ«بيزنكس»، في بيان اليوم، إنه سيتم افتتاح المعرض بحضور الوزيرة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامي محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمعرض، مروان الشايب مدير مؤتمر بي توكس.

ويتضمن المعرض جلسة نقاشية عن قطاع صناعة التأمين، وجلسة نقاشية عن دور المسؤولية المجتمعية للشركات في التنمية، وكذلك جلسة نقاشية عن التجارة الخارجية والتصدير مع رؤساء ونواب المجالس التصديرية.

كما يتضمن المعرض جلسة فردية مع سهر الدماطي العضو المنتدب للشؤون المالية وعضو مجلس الإدارة بمصر الجديدة للإسكان والتعمير، وجلسة خاصة مع محمد فريد رئيس البورصة.