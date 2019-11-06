فودافون العالمية تستحوذ على وحدة الخدمات الدولية لفودافون مصر بمليار جنيه

كتب - علاء حجاج :

وقعت شركة فودافون العالمية صفقة استحواذ على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر في السوق المحلية، بقيمة تقدر بمليار جنيه، بحسب بيان من وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن الصفقة، تأتي في إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع في استثماراتها المباشرة في مجال خدمات التعهيد في مصر.

ووقع الاتفاق ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وڤيڤيك بادريناث نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، وبحضور جارى ايدى رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن شركة فودافون تعد شريكا هاما في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأن التوسع في استثماراتها في مصر دليلا على نجاح جهود الدولة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن هذه الصفقة تعكس ثقة الشركات العالمية في مهارات الشباب المصري في مجال تقديم خدمات التعهيد؛ مشيرا الى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو أعمال الشركات العاملة بالقطاع لتقديم خدمات اتصالات متميزة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقال ڤيڤك بادريناث نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، إن قرار المجموعة بشراء شركة فودافون مصر للخدمات الدولية يعكس ثقة فودافون في الاقتصاد المصري، والمناخ العام للاستثمار في مصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادي الناجحة، ورؤية وزارة الاتصالات في مجال التعهيد، وسعيا للتعاون لزيادة الاستثمار في هذا المجال.