محسن عادل: الديون المصرية تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الناشئة

كتبت - منال المصري:

قال محسن عادل رئيس قطاع الاستثمار في بيت الخبرة، إن اقتصاديات العالم والدول الناشئة تواجه 3 تحديات منها ارتفاع حجم المديونيات في الدول الناشئة التي بلغت 800 تريليون دولار، ولكن مصر نسبة مديونيتها مازالت قليلة من هذه الدول .

وأضاف عادل، في تصريحات له خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "الناس والبنوك" أن أسعار الفائدة أصبحت غير قادرة على تنشيط النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في 29 دولة تعتمد على الفائدة السالبة .

وقال عادل، إن نسب الفائدة مازالت مرتفعة في مصر، "لكن ارتفاع العائد ساهم على جانب أخر في الحفاظ على التدفقات الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين".

وأشار إلى خروج 118 شركة في شهرين ونصف من الأسواق الناشئة بعد إعلان إفلاسها في ظل التطور التكنولوجي.

وتطرق إلى العنصر الثاني في التحديات التي تواجه الدول وهو تطور الحركة الاقتصادية من أمريكا والصين إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي، أما العنصر الثالث يتمثل في التكتلات الاقتصادية مثل الصين وروسيا أو تفكك التكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.