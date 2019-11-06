10 % زيادة في صادرات المواد البناء المصرية خلال سبتمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، أن صادرات المجلس ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10%، لتسجل 399 مليون دولار.

وقالت حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن دولة الإمارات استمرت في تصدرها لقائمة أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو 82%.

وأضافت أن إيطاليا حلت في المركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار، يليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72%، رغم استمرار التوترات الأمنية، كان نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا وراء هذا النمو في حركة التجارة بين مصر وليبيا، بحسب البيان.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بقيمة 13 مليون دولار، بحسب حنان إسماعيل.

وذكرت حنان أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.



وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي، أوضحت أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة واصلت تصدر القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186%، يليها صادرات الألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24%، ثم صادرات الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار بانخفاض 64%.

وحققت صادرات الصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29%، ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض 19%.

وقالت حنان إن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء خلال سبتمبر بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21%، ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط، يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26%، ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6%، ثم الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12%، ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.

وأضافت أن المجلس استهدف القارة الأفريقية في خطته الحالية، حيث تم تسيير عدة بعثات رجال أعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا، وغانا، وكينيا.

وذكرت حنان أن المجلس شارك في معرض مارموماك بإيطاليا بجناح مصري يضم كبرى شركات الرخام والجرانيت المصرية، ويجري الإعداد للمشاركة بجناح مصري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض (Big 5 Dubai) آخر الشهر الحالي، بهدف الترويج لمنتجات القطاع، وزيادة الصادرات المصرية.