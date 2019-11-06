5.1 مليار دولار استثمارات الكويت في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان صحفي إن الاستثمارات الكويتية في مصر وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

وأضافت في أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، افتتحت أمس الأسبوع الكويتي الـ ـ12 في مصر.

ويعقد الأسبوع الكويتي الـ ـ12 في مصر تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك.

وقال البيان إن سحر نصر، دعت الشركات الكويتية المشاركة في المعرض إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتي وصلت إلى 5.1 مليار دولار.

ونقل البيان عن السفير محمد صالح الذويج، سفير الكويت لدى القاهرة، قوله إن العلاقات بين مصر والكويت أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، موضحا أن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية.

وأشاد أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس مجموعة الجابري الكويتية للمعارض والمنظم للمعرض، بمناخ الاستثمار في مصر، وخريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة في مصر، بحسب بهبهاني.