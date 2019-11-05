كيف سيتأثر سوق الحديد بافتتاح مصنع السويس للصلب الجديد؟

كتبت- منار الرخ:

توقع تجار وعاملون في مجال الحديد والصلب أن يرفع مصنع السويس للحديد والصلب، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من الطاقة الإنتاجية للحديد في السوق المصري.

وقال رفيق الضو، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للحديد والصلب، لمصراوي إن المصنع سيرفع حجم إنتاج الحديد في مصر، مشيرا إلى أن المصنع سينتج نوعيات من الحديد مطابقة للمواصفات العالمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنعًا جديدًا لدرفلة الحديد في شركة السويس للصلب، ليرتفع عدد مصانعها إلى 3 مصانع درفلة.

وبحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، فإن المصنع الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية من الحديد في السوق المصري.

ويقع المصنع الجديد لدرفلة الحديد بشركة السويس للصلب، على مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا، بحسب ما قاله مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الافتتاح.

ولا يتوقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في الاتحاد العام للصناعات، أن يؤثر مصنع الدرفلة الجديد على أسعار الحديد، خاصة أن الطاقة الإنتاجية للحديد كثيفة الفترة الحالية.

إلا أن رفيق الضو، قال إن افتتاح مصنع درفلة السويس، سيخلق حالة من التوازن في تسعير الحديد في السوق المحلي.

وتوقع الحنفي أن يصدر جزء من إنتاج المصنع للخارج.

وبعد افتتاح المصنع الجديد، تمتلك شركة السويس للصلب، 3 مصانع لدرفلة الحديد وإنتاج حديد التسليح، لترتفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالشركة إلى 2.3 مليون طن سنويا.

ويعمل المصنع الجديد بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لتحويله إلى حديد اسفنجي، ثم يتم صهره في الأفران الكهربائية ثم تشكيله كمنتج نهائي.

ويضم مجمع مصانع شركة السويس للصلب 11 مصنعا، تشمل مصنعا لاختزال مكورات الحديد ومصنعين للصهر، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويره.

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