رئيس "إي فاينانس": 4 مليارات جنيه حجم تعاملات نصف نقاط البيع الإلكترونية

كتبت- منال المصري:

قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس لتكنولوجيا المدفوعات المالية، إن حجم المدفوعات الإلكترونية باستخدام 50% فقط من نقاط البيع التي تم نشرها على مستوى الجمهورية بلغت 4 مليارات جنيه.

وأضاف سرحان خلال كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك"، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر نحو 16 ألف نقطة بيع خلال الفترة من فبراير وحتى مايو الماضي، وبالتوازي مع قيام البنوك لإصدار بطاقة ميزة للدفع الالكتروني بالمجان، وذلك لتنفيذ ميكنة المدفوعات الإلكترونية.

وذكر أنه تمت ميكنة نحو 47 خدمة حكومية في محافظة بورسعيد، ومن المقرر تعميم ميكنة هذه الخدمات على باقي محافظات الجمهورية.

وأشار سرحان إلى أنه تم إصدار نحو 3.2 مليون كارت ميزة من خلال شركة "إي فاينانس"، بالتعاون مع الحكومة، والبنك المركزي، والبنوك.