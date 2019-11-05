محمد الإتربي: بنك مصر يطلق شركة "ديجيتال بنكنج" قريبا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك يعتزم إطلاق شركة "ديجيتال بنكنج" قريبا، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

وأضاف الإتربي أن البنك أطلق خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج، وتحظى بإقبال كبير من العملاء.

جاء ذلك خلال كلمة الإتربي في الجلسة الثالثة بمؤتمر الناس والبنوك، بحضور إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، وطارق الخولي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري.