  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    محمد الإتربي: بنك مصر يطلق شركة "ديجيتال بنكنج" قريبا

    05:36 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    محمد الإتربي: بنك مصر يطلق شركة "ديجيتال بنكنج" قريبا

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك يعتزم إطلاق شركة "ديجيتال بنكنج" قريبا، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

    وأضاف الإتربي أن البنك أطلق خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج، وتحظى بإقبال كبير من العملاء.

    جاء ذلك خلال كلمة الإتربي في الجلسة الثالثة بمؤتمر الناس والبنوك، بحضور إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، وطارق الخولي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري.

    بنك مصر شركة ديجيتال بنكنج محمد الإتربي الخدمات الرقمية

    الخبر التالى:

    تعرف على مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة (إنفوجرافيك)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان