"سنة تالتة تعويم".. قفزة للدولار وتحسن الجنيه في العام الأخير (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

تمر الشهر الجاري الذكرى الثالثة على تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد في مصر، وخاصة وبشكل مباشر على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وبعد مرور 3 سنوات على التعويم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه قفزة كبيرة بنسبة 82.3%، مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق للتعويم، ولكن سعر الجنيه شهد تحسنا ملحوظا في العام الأخير، ليشهد الدولار تراجعا أمامه بنسبة 9.9%.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي، تطور سعر الدولار أمام الجنيه خلال السنوات الثلاثة بعد التعويم مقارنة بما كان قبله، وفقا لمتوسط سعر البيع في البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.