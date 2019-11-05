"سنة تالتة تعويم".. قفزة للدولار وتحسن الجنيه في العام الأخير (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
تمر الشهر الجاري الذكرى الثالثة على تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد في مصر، وخاصة وبشكل مباشر على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبعد مرور 3 سنوات على التعويم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه قفزة كبيرة بنسبة 82.3%، مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق للتعويم، ولكن سعر الجنيه شهد تحسنا ملحوظا في العام الأخير، ليشهد الدولار تراجعا أمامه بنسبة 9.9%.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي، تطور سعر الدولار أمام الجنيه خلال السنوات الثلاثة بعد التعويم مقارنة بما كان قبله، وفقا لمتوسط سعر البيع في البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.
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