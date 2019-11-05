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    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

    03:37 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.12% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14789 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب صافي شراء بقيمة 78.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 65.2 مليون جنيه، و13.1 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% إلى مستوى 14625 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

    البورصة مؤشرات البورصة

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