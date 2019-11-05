بنك مصر يحصل على موافقة المركزي لإطلاق 3 مكاتب تمثيلية في أفريقيا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك حصل على موافقة البنك المركزي لإطلاق مكاتب تمثيلية في 3 دول أفريقية وهم الصومال وكينيا وتنزانيا.

وأضاف الأتربي، على هامش مؤتمر الناس والبنوك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أن البنك يستهدف فتح 15 فرعا في الدول الأفريقية في إطار خطتهم التوسعية لدعم العلاقات التجارية بين مصر وباقي الدول الأفريقية.

وأوضح الأتربي أن البنك تقدم للبنك المركزي المصري بطلب لإطلاق مكتب تمثيلي في السعودية وجاري الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف أن بنك مصر يعتزم تخصيص أماكن في الفروع لإجراء خدمات مصرفية إلكترونية على غرار البنوك الرقمية، موضحا أن البنك أطلق الإنترنت والموبايل بنكج.

وتوقع الأتربي، أن أرباح البنك تصل إلى 12 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، مقابل تراجع 60% في أرباح البنك العام المالي الماضي بسبب تكلفة أعباء فائدة الشهادات مرتفعة العائد 20% و16%.