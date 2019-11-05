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    رئيس بنك مصر: تلقينا تدفقات دولارية بقيمة 13.2 مليار دولار في 10 أشهر

    03:35 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    رئيس بنك مصر: تلقينا تدفقات دولارية بقيمة 13.2 مليار دولار في 10 أشهر

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك تلقى تدفقات دولارية بقيمة 13.2 مليار دولار من يناير الماضي وحتى أكتوبر الماضي أي خلال 10 أشهر.

    وأضاف الأتربي، على هامش مؤتمر الناس والبنوك في تصريحات صحفية، أن التدفقات تتنوع من مصادر مختلفة من استثمارات المصريين العاملين بالخارج وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك من فروع البنك خارجيا في الإمارات وإيطاليا وغير ذلك .

    وأكد الأتربي، على أن البنك يدبر الدولار لجميع عملائه دون مستندات أو تقديم جواز السفر والتأشيرة كما كان يحدث سابقا نظرا لزيادة التدفقات الدولارية .

    وأوضح أن فرع البنك في الإمارات جذب حجم أعمال بقيمة 600 مليون دولار خلال عام من فتح الفرع.

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