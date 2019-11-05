رويترز: أرامكو ستدرج 2% من أسهمها بالبورصة السعودية في 11 ديسمبر

القاهرة- وكالات:

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر إن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر بدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر اليوم الثلاثاء إن الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

وذكرت المصادر أن إدارج أرامكو في سوق السعودية سيتم في 11 ديسمبر.