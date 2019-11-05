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    رويترز: أرامكو ستدرج 2% من أسهمها بالبورصة السعودية في 11 ديسمبر

    03:09 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    رويترز: أرامكو ستدرج 2% من أسهمها بالبورصة السعودية في 11 ديسمبر

    أرامكو

    القاهرة- وكالات:

    نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر إن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر بدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

    وقالت المصادر اليوم الثلاثاء إن الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

    وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

    وذكرت المصادر أن إدارج أرامكو في سوق السعودية سيتم في 11 ديسمبر.

    شركة أرامكو البورصة السعودية أسهم أرامكو

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