"QNB" الأهلي: طرح خدمة فتح حسابات التوفير عبر الموبايل والإنترنت قريبا

كتب- منال المصري:

قال محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، إن مصرفه حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي لفتح حسابات توفير للعملاء عبر الموبايل والإنترنت.

جاء ذلك في الجلسة الثانية بمؤتمر "الناس والبنوك"، اليوم الثلاثاء، والتي حضرها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري رئيس شركة فوري، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس"، وغادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط.

وذكر محمد الديب أن البنك سيطلب من العميل الذهاب للفرع أول مرة فقط لإنهاء الإجراءات، ولكن بعد ذلك ستتم كل الإجراءات إلكترونيا ولن يحتاج العميل إلى الدخول للبنك.

وأضاف الديب أن البنك سيتيح هذه الخدمة لعملائه قبل نهاية الشهر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية، موضحا أن هذه الخدمة تتيح للعميل فتح حساب وربط شهادات ادخارية وودائع عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب للفرع.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في جذب شرائح جديدة وخاصة من العملاء، وكذلك توفر جهد ووقت العميل في الحصول على الخدمات المصرفية.