"دوسلدورف" تنظم معرض "باك بروسيس" للتصنيع الغذائي لأول مره في مصر

القاهرة- مصراوي:

تنظم هيئة معارض دوسلدورف النسخه الأفريقية والشرق أوسطية الأولى، من أهم معارضها على مستوى العالم تحت اسم "باك بروسيس" للتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفتره من 9 إلى 11 ديسمبر القادم.

ويأتي تنظيم المعرض بالشراكه مع معرض "فوود أفريكا" والذي تنظمه "كونسبت" بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين على هامش فاعليات معرض "فوود أفريكا" في نسخته الرابعة السابقة عام 2018، بحسب بيان من شركة كونسبت.

وقالت داليا قابيل، نائب المدير العام لـ "كونسبت"، إن اختيار هيئة معارض دوسلدورف مصر لإقامة أول معرض لها بالشرق الأوسط وأفريقيا يبرز وضع مصر الآن على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الشديد الذي تشهده هذه الصناعة من بنية تحتية واستعدادات لاستضافة معارض دولية بهذا الحجم.

وأوضحت قابيل، أن معرض "باك بروسيسس" سيشارك فيه أكثر من 150 عارضً محلي ودولي وبجناح رسمي يضم أكثر من 20 شركه ألمانية تعمل في مجال التصنيع الغذائي ومعدات التعبئة والتغليف.

وأشارت "قابيل" إلى أن هيئة معارض دوسلدورف وجهت الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المعرض، والذي من المنتظر أن يشارك في افتتاحه السفير الألماني في القاهره وعدد كبير من الوزراء والسفراء العرب والأفارقة.