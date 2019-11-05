المركزي يدرس إطلاق آلية جديدة لفتح محفظة الهاتف المحمول الذكية

كتبت- منال المصري:

قالت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك يدرس آلية إلكترونية جديدة تعمل على فتح المحفظة الإلكترونية لتسهيل منظومة المدفوعات الرقمية أمام جميع المواطنين في التعامل مع الجهات الرسمية لتسديد فواتير الخدمات.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن الآلية الجديدة تتيح فتح المحافظ الإلكترونية، وستحافظ على محددات أعرف عميلك ولكن ستكون بشكل مبسط لتكون آلية جديدة أمام الشباب لاستخدام المحفظة.

وأكدت على أن البنوك أصدرت عدد 13.5 مليون بطاقة هاتف محمول ذكية حتى نهاية الشهر الماضي وسيتم إضافة خصائص جديدة على المحفظة مثل صرف القروض باستخدام الهاتف المحمول وزيادة الحدود النقدية.