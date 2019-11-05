لبنى هلال: المركزي يصدر لائحة قانون "الدفع غير النقدي" خلال أسابيع

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون وسائل الدفع غير النقدي خلال الأسابيع القادمة القليلة.

وكان مجلس النواب، وافق في مارس الماضي، على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية؛ وذلك بعد توافر أغلبية الثلثين في الجلسة، بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

وأضافت لبنى هلال، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن قانون البنك المركزي أدرج بابا خاصا لنظم الدفع والتكنولوجية المالية بهدف وضع إطار تشريعي مدروس ينظم ويحمي أموال العملاء، ويساعد على تحقيق الشمول المالي ونمو معدلات الاقتصاد.

وأكدت هلال أن المدفوعات الرقمية باستخدام الهاتف المحمول تعتمد على وجود بنية تشريعية تسهل وتنظم عمل هذه المدفوعات.

وأشارت إلى أن البنوك أصدرت 13.5 مليون محفظة هاتف محمول حتى الآن، وتم تفعيل نسبة كبيرة منها، موضحة أن المركزي يعمل على إصدار النسخة الثالثة لمحافظ الهاتف المحمول التي تدرج وظائف جديدة مثل الإقراض عبر المحفظة.

وذكرت أن المركزي يتعاون مع وزارة المالية في ميكنة المدفوعات الحكومية، وتم نشر 16 ألف نقطة بيع، و16 ألف "كيو آر كود".