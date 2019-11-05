"ايتيدا" و"انديلا" يوقعان اتفاقية لتأهيل وتوظيف 200 مبرمج مصري

كتب- علاء حجاج:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا، اتفاقية لتعزيز عمليات الشركة في مصر من خلال توظيف ما لا يقل عن 200 مهندس برمجيات مصري للعمل في مجال تصدير خدمات تطوير البرمجيات التي توفرها الشركة لعملائها حول العالم.

ووقعت الاتفاقية، هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ورامة الصفتي، المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغت نحو 3.67 مليار دولار في العام المالي الماضي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة تدعم استثمارات الشركة في مصر والتي تمكنها من الحصول على مجموعة من المهارات المتميزة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية الأمر الذي يعزز سوق خدمات هندسة البرمجيات ونمو أعماله في مصر.

وقالت رامة الصفتي،المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر شهد نموا ملحوظا ومن المنتظر أن يشهد مزيدا من النمو على مدار الأعوام المقبلة، حيث ركزت الحكومة بقوة على تعزيز التحول الرقمي.

وتقدم شركة انديلا خدماتها لأكثر من 200 شركة حول العالم.