نائبة محافظ المركزي: البنوك أصدرت 3.2 مليون كارت ميزة في 6 أشهر

كتبت منال المصري :

قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن البنوك أصدرت 3.2 مليون بطاقة من بطاقات ميزة أول بطاقة محلية ذات علامة تجارية مصرية، خلال الفترة من مايو الماضي وحتى نهاية أكتوبر، وتم تنفيذ 1.1 مليون حركة بقيمة 3.6 مليار جنيه في 6 أشهر فقط.

وأضافت لبنى هلال، خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي بدأ في تنفيذ أجندة للشمول المالي في عام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية، وتم اتخاذ خطوات جدية، ولكنها توقفت في عام 2011، حيث يلزم التنفيذ وجود بنية اقتصادية كبيرة، ثم تم إدراجها مرة أخرى قبل 4 سنوات.

وذكرت أن المركزي حقق خطوات كبيرة في تحقيق الشمول المالي خلال الفترة الأخيرة، ويولي له اهتماما كبيرا، حيث يؤمن المركزي أن رقمنة المدفوعات تهدف إلى نشر الشمول المالي، وخلق فرص عمل للشباب، وتنوع الاقتصاد المصري.

وأشارت لبنى هلال أن البنك المركزي هو أمين عام المجلس القومي للمدفوعات، ويعمل على تنفيذ أهدافه في الاتجاه إلى مجتمع لا نقدي.

وأكدت أن محاور مؤتمر الناس والبنوك تتوافق مع أجندة الحكومة المصرية والتي تتوافق مع الاهتمامات العالمية المركزة على رقمنة المدفوعات وأهم الفرص والتحديات التي تواجه ميكنة المدفوعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الناس والبنوك، بحضور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، المنظم للمؤتمر، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي البنوك.

ومن بين حضور المؤتمر من البنك المركزي، لبني هلال نائب محافظ البنك، ونجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الأفريقية، وإيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

كما يشهد المؤتمر حضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.